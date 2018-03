Bürgermeisterin Heidrichs erste Sitzung

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte die neue Bürgermeisterin von Neuler, Sabine Heidrich, in ihrer ersten Gemeinderatssitzung abzuarbeiten. Insgesamt fünf Baubeschlüsse, die zusammengefasst mit rund 490 000 Euro zu Buche schlagen, und zwei Ehrungen standen auf der Agenda.

Zunächst ehrte sie eine junge Bürgerin, die begabte Klarinettistin Viola Weis. Sie hatte beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ einen ersten Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreicht. Nun wird Viola am 15. März in Bietigheim-Bissingen in der Altersgruppe IV (Jahrgänge 2002/03), Kategorie Blasinstrumente, Solowertung, mit drei Kompositionen aus der Klassik, Romantik und der Moderne ihren nächsten Karriereschritt machen. Dazu gratulierte ihr Bürgermeisterin Heidrich herzlich und wünschte ihr alles Gute.

Der verdiente Feuerwehrmann Karl-Heinz Stegmaier wurde nach 46 Dienstjahren, davon 17 Jahre als Kommandant der Neulermer Wehr, unter dem Beifall zahlreicher Feuerwehrkameraden vom Gemeinderat einstimmig zum Ehrenkommandanten ernannt. Allein zehnmal hat er in dieser Zeit das Leistungsabzeichen Baden-Württemberg abgelegt, ist in diesem Bereich nun als Schiedsrichter und Schiedsrichterobmann tätig und hat mehrere hochrangige Landes- und Bundesehrungen erhalten. „Charlie“ wird der Freiwilligen Feuerwehr Neuler weiterhin beratend zur Seite stehen. Zuvor hatte der Rat einstimmig der Wahl des neuen Kommandanten Markus Barth zugestimmt.

Neulermer Firma beauftragt

Das 2016 mit einem Leader-Antrag begonnene Projekt „Hier lebe ich gerne“ wird 2018 seinen Abschluss finden. Die abschließenden Bauarbeiten hatte der Gemeinderat bereits im Oktober 2017 diskutiert und dem Planer die Hausaufgabe mitgegeben, Kosten zu reduzieren. Nach einer weiteren Überplanung durch das Architekturbüro Walter werden die Straßen-, Geh- und Radwegebauarbeiten sowie Landschaftsbauarbeiten in Leinenfirst, beim Biodiversitäten-Hotspot Leinenfirst, an der Schlierbachquelle und im Schlierbachtal nördlich der Kläranlage rund 160.000 Euro kosten. Dem stimmte der Rat zu; der Auftrag geht an den günstigsten Bieter, die Firma Haag-Bau Neuler.

Die gleiche Firma war auch der preisgünstigste Bieter bei der nächsten Vergabe von Bauarbeiten. Es geht um den neuralgischen Verkehrsknoten am nördlichen Ortseingang von Neuler aus Richtung Ellwangen her kommend, wo auch die Kreisstraße aus Leinenfirst (K 3234) in die Ellwanger Straße (K 3333) mündet. Durch das östlich gelegene Seniorenzentrum und den westlich davon errichteten Supermarkt muss eine für Fußgänger, Fahrradfahrer und Gehbehinderte gute Lösung gefunden werden. Der Umbau wird rund 290 000 Euro kosten. Der Einbau von vier verkehrsberuhigenden Inseln sowie der behinderten- und sehbehindertengerechte Bau der Fußgängerquerungen soll nach Ostern beginnen. Dann wird die Ortsdurchfahrt von Neuler für mindestens drei Wochen komplett gesperrt und eine weiträumige Umfahrung des Ortes notwendig werden.

Der Einzäunung des Regenrückhaltebeckens „Alte Lehmgrube“ durch die Firma Braun aus Wildberg zum Angebotspreis von 13 700 Euro stimmte der Rat ebenfalls zu, wie der routinemäßigen Auswechslung der nicht mehr zu eichenden Wasseruhren samt deren Einbau durch örtliche Firmen. Diese Maßnahme kostet rund 26 000 Euro.

Die Fusion der drei kommunalen Rechenzentren Baden-Württembergs zu einer Einheit macht neue Verträge notwendig. Der Gemeinderat beauftragte Bürgermeisterin Heidrich mit dem Abschluss derselben. Zum Übergang auf das neue kommunale Haushaltswesen (Doppik) muss eine Bewertung aller gemeindlichen Bauten und Liegenschaften erfolgen. Diese immense Arbeit ist noch nicht fertig, deswegen beschloss der Rat den ursprünglich geplanten Termin, den 1. Januar 2019, um ein Jahr auf den Jahresbeginn 2020 zu verschieben.

Außerplanmäßige Ausgaben bei der Ausstattung des neuen Arbeitszimmers der Bürgermeisterin sowie überplanmäßige Ausgaben bei der Verabschiedungs- und Einsetzungsfeier Fischer/Heidrich in Höhe von 6700 Euro wurden ebenfalls genehmigt, die Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2016 durch das Landratsamt wurden zustimmend zur Kenntnis genommen. Ebenso winkte der Rat vier Bauvorhaben durch, bei denen Befreiungen vom Bebauungsplan notwendig waren. Das fünfte Vorhaben, eine Erdauffüllung in einem Hanggelände, war bereits erfolgt und die nachträgliche Genehmigung erst nach mehreren mahnenden Diskussionsbeiträgen genehmigt.

Räte dankbar für „Sitzungsbrezel“

Da Neulermer Gemeinderatssitzungen meist über mehrere Stunden gehen, sollen sie für die Ratsfrauen und -männer erträglicher werden. Deswegen wird es zukünftig eine Sitzungsbutterbrezel geben. Dazu bedurfte es keiner großen Zustimmung; die dankbaren Blicke der Räte zur neuen Bürgermeisterin Sabine Heidrich, die ihre erste Sitzung, dezent führend, bravourös geleitet hatte, sagten alles.