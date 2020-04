Auto überschlägt sich

Eine 18-jährige Fahranfängerin hat sich mit ihrem Auto am Donnerstag um 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 3236 von Sulzdorf in Richtung Neuler überschlagen. Aus bislang ungeklärter Ursache war sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken übersteuerte die junge Fahrerin ihr Fahrzeug, so dass es zum Überschlag kam. Das Auto kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.