Angekokelte Holzreste lösen Feuer aus

Die Besatzung eines Hubschraubers, der zum Kalkungseinsatz über dem Gemeindeverbindungsweg neben der Landesstraße Bronnen unterwegs war, hat am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr ein Feuer festgestellt. Die hinzugerufene Polizei stellte in den ersten Ermittlungen fest, dass ein Mann am Vorabend Grasschnitt und angekokelte Holzreste die dortige Böschung hinunter gekippt hatte, die später wohl das Feuer auslösten. Die Feuerwehr Neuler konnte mit sechs Einsatzkräften das Feuer rasch ablöschen. Zur Sicherheit überflog anschließend ein Polizeihubschrauber den fraglichen Bereich, um weitere Brandherde auszuschließen.