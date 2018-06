Am Freitag: Duo Bellevue gastiert im Farrenstall

Das Duo Bellevue gastiert am Freitag, 29. Juni, ab 20 Uhr in der Kulturscheuer Farrenstall in Neuler. In ihrer Kabarett-Musiktheater-Show „Shake Hands“ geht es um die 60er Jahre. Die Künstler entführen das Publikum in einer Mischung aus Schlagern, Geschichten, Parodien und berühmten Filmraritäten zurück in diese Zeit.

Der Eintritt kostet 16 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Gerstners Fruchtsäfte in Neuler oder unter der Telefonnummer 07961 / 933999-0 bei der Firma Fuchs werktäglich von 8 bis 17 Uhr. Details zum Programm und weitere Informationen unter www.farrenstall.de