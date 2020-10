Alkohol am Steuer: Auto überschlägt sich in Neuler-Adlersteige

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Sonntag gegen 0.20 Uhr ein alkoholisierter 23-Jähriger ohne Licht und mit überhöhter Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt von Adlersteige in Richtung Neuler. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Zaun und überschlug sich anschließend.

Der 23-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit. Er hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Da der junge Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.