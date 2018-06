Ab Montag ist der Laden „Ums Eck“ Geschichte

Jetzt ist es also so weit. Gabi Raab schließt ihren Lebensmittelladen „Ums Eck“ zum 30. April (wir berichteten). Am Samstag lädt sie alle, speziell ihre Kundschaft, von 8 bis 12 Uhr zu einem Glas Abschiedssekt in den Laden ein.

Über 60 Jahre gibt es in Neuler das Lebensmittelgeschäft Raab. Seit 23 Jahren steht es unter dem Namen „Ums Eck“ unter der Regie von Gabi Raab. Ab 1. Mai 2016 ist das Geschichte. Hauptsächlich sind es gesundheitliche Gründe. „Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber als bekannt wurde, dass ein Netto nach Neuler kommt, ist sie mir leichter gefallen“, sagt sie. Bis zur offiziellen Eröffnung des Discounters, man rechnet im besten Fall mit Ende des Jahres, stehen die Bürgerinnen und Bürger also ohne Nahversorgung da.

„Bei uns haben sich viele Menschen getroffen und es wurden auch Neuigkeiten ausgetauscht. Man kennt sich. Und das schon seit vielen Jahren, man kannte die Sorgen, aber auch die freudigen Anlässe der Kunden und nahm daran teil. Um meine ältere Kundschaft tut es mir besonders leid, dass ich sie mit der Schließung so versetzen muss“, sagt Gabi Raab. Sie freut sich, dass sie jetzt morgens mehr Zeit fürs Zeitunglesen hat, länger als acht Tage in den Urlaub kann oder auf ihr Backhäusle, das sie wieder öfter anschüren will. (afi)