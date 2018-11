Der Kirchenchor Sankt Benedikt aus Neuler hat seinem Ehrendirigent Karl Hägele anlässlich seines 80. Geburtstages ein musikalisches Ständchen unter der Leitung von Werner Kutscherauer gebracht. Die Vorsitzende Elisabeth Kurz bedankte sich für seinen hohen persönlichen Einsatz in den Aufbaujahren des Chores. Auch nach seiner Dirigentenzeit war Karl Hägele dem Kirchenchor stets eng verbunden geblieben und hatte mehrmals aushilfsweise die Chorleitung übernommen.

Elisabeth Kurz wünschte Karl Hägele alles Gute und Gottes Segen im Namen des gesamten Chores. Als besondere Überraschung wurde Karl Hägele dann für 70 Jahre im Dienst der Kirchenmusik geehrt. Dazu überreichte ihm die stellvertretende Vorsitzende Agnes Sponholz eine Urkunde von der Diözese, unterschrieben von Bischof Gebhard Fürst. Der Ehrenvorsitzende Hans-Peter Ladenburger übergab ihm die Glückwünsche vom Cäcilienverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Form einer zweiten Urkunde. Schon von Kindesbeinen an wirkte Karl Hägele aktiv in der Kirchenmusik mit: sowohl als Sänger als auch später als Dirigent und Organist. Dass die Musica Sacra ihm sehr am Herzen liegt, kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass er bis heute unzählige Gottesdienste in Ellwangen und Umgebung durch sein Orgelspiel feierlich mitgestaltet. Auch der Kirchenchor Sankt Patrizius von Eggenrot brachte seine Verbundenheit durch ein musikalisches Ständchen unter der Leitung von Christine Mairle-Zirbs zum Ausdruck.