Der gemischte Chor sonum laudate Gaishardt hat am Sonntagabend sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. Das Jubiläumskonzert in der Kirche Sankt Benedikt in Neuler wurde auch gleichzeitig als Benefizkonzert genutzt. So sammelte der Chor Spenden für die Radio 7-Drachenkinder. Der Liederkranz Ellwangen unterstützte mit einem Gastauftritt.

Unter der Leitung von Benjamin Samul begannen zuerst die Frauen des Chores zu singen. Sie stimmten die ersten Zeilen von „Grant us peace“ („Gewähre uns Frieden“) langsam und bedächtig an. Doch so blieb das erste Stück nicht, denn nach und nach wurde es immer klangvoller, dafür sorgten auch die einsetzenden Männerstimmen. Der Chor wurde dazu wie bei einigen der folgenden Lieder von Manfred und Philipp Schiegl musikalisch begleitet.

Danach ging es harmonisch weiter auf Latein mit „Ubi Caritas“ von Richard A. Williamson. Den ersten Teil des Auftritts beendeten die beiden Solisten Marina Funk und Paul Feldhäuser. Sehr eindrucksvoll erhellten die beiden mit ihren Stimmen die Kirche und sangen mal einzeln, mal im Kanon „Burden Down Lord“ von Lorenz Maierhofer.

Publikum erhält seine Zugabe

Ohne Pause ging es danach direkt weiter. Doch nun hatte der Liederkranz Ellwangen seinen Gastauftritt unter der Leitung von Hans Kucher. Der reine Männerchor gab sowohl allgemein kirchliche als auch Marienlieder zum Besten, zum Beispiel ertönten „Schäfers Sonntagslied“, das „Lourdes-Lied“ und „Wenn ich ein Glöckchen wär“. Mit warmen tiefen, aber auch hellen Stimmfarben besangen sie Gott, Frieden und die heilige Maria. Das Publikum war begeistert und forderte eine Zugabe, die es auch bekam.

Anschließend betraten wieder die Sängerinnen und Sänger des Chores sonum laudate die Empore und beeindruckten mit dem Stück „Zauber der Musik“ von Manfred Bühler. Danach wurde es dynamisch. Begleitet von dem Trommelspiel von Philipp Schiegl präsentierte der Chor stimmungsvoll das afrikanische Lied „Bonse aba“ von Victor C. Johnson.

Aber es wurde auch bewegend an dem Abend. Gefühlvoll sangen sie „Amoi seh ma uns wieder“, sodass nicht nur der Inhalt und die Geschichte des Liedes berührten. Der Schlagersänger Andreas Gabalier hat das Lied in seinem Repertoire aufgenommen, nachdem zuerst sein Vater und kurz darauf seine Schwester verstarben.

Mit „Adiemus“ von Karl Jenkins ließ der Chor die traurigen Momente wieder verschwinden, bevor er mit einem peppigen afrikanischen Lied als Zugabe das Publikum mit freudigen Gesichtern entließ.