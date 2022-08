Zweites Neresheimer Straßenfest steigt am Wochenende

Die Stadt Neresheim kooperiert zum zweiten Mal mit den Nördlinger Fladen-Piraten und lockt Besucher zum Ende des Blühenden Neresheim mit dem zweittägigen Food-Event in die Neresheimer Innenstadt. Das Motto lautet „Lecker Futter und coole Mucke“. Am Freitagabend spielen die italienische Band Skassa Punka und die 80s Hair Metal Band Fight Club aus Regensburg. Am Samstag bleibt es musikalisch mit der Cover-Rock Band Hard Kickin‘ aus Aalen/Oberkochen und der italienischen Folk-Polka Gruppe nuju.

Kulinarisch reicht die Bandbreite von italienischer und griechischer bis zu amerikanischer und französischer Kost. Für die süßen Schlemmer gibt es schokogeküsste Eisfrüchte, Mandeln, Zuckerwatte und Eiscreme. Passend zum Essen werden Bier, Wein, Shots und Cocktails serviert. Wer zudem mal neue Geschmacksrichtungen für die Shisha testen möchte, ist beim Shisha-Stand genau richtig aufgehoben.

Die Trucks und Getränkestände stellen sich entlang der Hauptstraße zwischen VR-Bank- und Sparkassen-Gebäude und auf dem Marienplatz auf, in der Marktstraße bewirtet Café Meyer und gegenüber dem Café wird die Bühne für die Live-Acts aufgebaut.

Das Straßenfest beginnt am Freitag, 2. September, um 17 Uhr, und am Samstag, 3. September, um 12 Uhr und endet jeweils um 1 Uhr nachts. Die Haupt- und Marktstraße ist von Freitag 9 Uhr bis Sonntag 13 Uhr zwischen der Einmündung Sohlweg und der Kreuzung Dischinger Straße gesperrt, teilt die Stadt mit. Die innerörtliche Umfahrung führt über die Stadtgrabenstraß /Badbrunnenweg. Anwohnerinnen und Anwohnr werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb der Sperre zu parken, heißt es in der Pressemitteilung weiter.