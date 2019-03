Zeitungstreff: Drei Mentorinnen machen Klimaschutz

Am Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium Neresheim (WGN) ist in zweijähriger internationaler Zusammenarbeit mit Schulen in Ungarn, Spanien, Estland und Frankreich ein Klima- und Umweltschutzprojekt entwickelt worden. Am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr, werden die Ergebnisse des Projekts in der Mensa Neresheim präsentiert. Erstmals sind drei Schülermentorinnen für den Klimaschutz am Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium Neresheim zuständig. Floriane Freihart, Julia Klaus und Sarah Klaus (alle 9a) haben sich im vergangenen Schuljahr ausbilden lassen und wurden von Umweltstaatssekretär Andre Baumann zu „Botschaftern für unsere Zukunft“ ernannt. Im September wurde ihnen – neben 79 weiteren Jugendlichen – in Stuttgart das Abschlusszertifikat überreicht.

Die Ausbildung für Achtklässler im Bereich „Umweltschutz/Schwerpunkt Klimaschutz“ ist eine gemeinsame Initiative des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport und fand im Schuljahr 2017/18 bereits zum 17. Mal statt. Der Projektträger ist die Jugendstiftung Baden-Württemberg.

Die drei Neresheimer Umweltmentorinnen haben mehrere Energie-Rallyes (Stationen-Lernen) mit Klassen der Unterstufe ausgerichtet und ihren Mitschülern dabei zum Beispiel beigebracht, was der Treibhauseffekt ist oder wie man richtig lüftet. Zu Schuljahresbeginn haben sie einer siebten Klasse erklärt, welche Chancen in den erneuerbaren Energien stecken und wie sich ihr Konsumverhalten auf Umwelt und Klima auswirkt. Dazu haben die drei selbstständig eine Exkursion zu einem Windrad mit Fach-Vortrag und einem „Klima-Frühstück“ im Anschluss geplant und organisiert.

Ihre Kenntnisse wurden außerdem in die Klima-AG des WGN (CliMates) weitergegeben und an die am Erasmus Plus-Projekt beteiligten, internationalen Partnerschulen multipliziert, welche die Energie-Rallye nun auch – nach den dortigen Möglichkeiten – durchführen.

Auch in den kommenden Schuljahren sollen die Umweltmentorinnen Projekte zum Thema Umwelt- und Klimaschutz an der Schule verwirklichen. Umso besser ist es, dass sich auch dieses Schuljahr zwei weitere Schülerinnen zu Umweltmentorinnen ausbilden lassen: Hannah Leberle und Maike Kienle (beide 8b) werden das junge Team erweitern.

Infos

Bei „CliMates – Together for the Better“ handelt sich um ein von der EU gefördertes „Erasmus Plus“-Projekt, dessen Fördersumme im sechsstelligen Bereich liegt. Die Themen sind Klimawandel, Biodiversität und Nachhaltigkeit. Das Neresheimer Gymnasium ist die Koordinatorschule. Vom 4. bis 12. April findet in Neresheim das letzte internationale Treffen statt. Während dieser Zeit wird die Schule auch das Umweltzertifikat „Grüner Aal“ der Stadt Aalen verliehen. Es kommen 32 Schüler und Lehrer der Neresheimer Partnerschulen in Martinique, Teneriffa, Budapest und Estland. Im Anschluss wird das Projekt in Straßburg Europa-Abgeordneten präsentiert. Zudem wurde eine App entwickelt, mit der man auf einer festgelegten Route am Neresheimer Ortsrand Fragen zum Thema Umwelt beantworten kann. Am Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium kümmern sich Alexandra von Bargen (Umweltbeauftragte) und Regine Crüwell (Projektkoordinatorin) um das Projekt.