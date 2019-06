Ein großer Besucherandrang hat am Sonntag beim achten Hoffest der Familie Klaus Freihart in Ohmenheim geherrscht. Man konnte sich aus erster Hand über die Produktion in diesem landwirtschaftlichen Betrieb informieren.

Auf großes Interesse bei den Besuchern stieß auch eine Landtechnik-Ausstellung mit überwiegend Traktoren und der „Tag der offenen Tür“ im nahegelegenen Windpark Ohmenheim. Der Bauernmarkt bot eine breite Palette an einheimischen Produkten von Fleisch- und Wurstwaren über Kartoffeln bis zu Honig vom Imker.

Der Flohmarkt der Neresheimer Landfrauen und eine Tombola der Härtsfeldschule zu gunsten eines Schullandheimbesuchs rundeten das bunte Programm ab.

Insbesondere um die Mittagszeit hatten die rund 60 Helferinnen und Helfer, die allesamt in Ohmenheim wohnen, alle Hände voll zu tun, um die Besucher mit Speis und Trank zu versorgen. Es wurden ausschließlich Speisen mit Lebensmitteln aus der eigenen Produktion der Familie Freihart angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Maimusikanten Ohmenheim.