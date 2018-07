WGN-Lehrer Frank Müller geht in den Ruhestand

Nach fast 42 Dienstjahren ist Frank Müller, Lehrer am Werkmeister-Gymnasium Neresheim, von Schulleiter Günter Mößle in den Ruhestand verabschiedet worden.

Frank Müller wuchs in Heidelberg auf und studierte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg die Fächer Englisch und Französisch. Seit 1981 unterrichtete er am Gymnasium Neresheim die Fächer Englisch und Französisch, zu Beginn auch zwei Jahre Deutsch und zehn Jahre zusätzlich an der Realschule Französisch. Er war Personalrat und engagierte sich in seinen 37 Jahren an der Schule neben dem Fachunterricht auch als Klassenlehrer, betreute über Jahre hinweg die Fachschaft Englisch und organisierte Studienfahrten nach England sowie Schullandheimaufenthalte und Abschlussfahrten. Überdies betreute er die Italienisch-AG und die Tennis-Schulmannschaft. Er initiierte, dass für die Schülerinnen und Schüler des WGN die Möglichkeit besteht, an Tanzkursen im Klassenverband an der Schule teilzunehmen. Seit dem Ausbau des Progymnasiums zum Vollgymnasium führte er zudem zahlreiche Kurse im Fach Englisch erfolgreich zum Abitur.