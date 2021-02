Wetterwarte Ostalb besteht seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren besteht die Wetterwarte Ostalb in Neresheim. Die Familie Wekemann hat die Warte im Jahr 1991 gegründet.

Acht Jahre zuvor, in einem der bis dahin wärmsten und trockensten Sommer, war die Familie aus der oberschwäbischen Bodenseeregion nach Neresheim auf das Härtsfeld übersiedelt. Es war ein Wechsel in eine andere Landschaft, und eben auch in einen anderen, und wie sich bald herausstellte, ganz besonderen Klimabereich.

Bei ausgedehnten Wanderungen erkundete die Familie ihre neue Umgebung. Auch die Beobachtung des Wetters wurde notiert; anfangs nur sporadisch, bei ganz besonderen Beobachtungen: Die tiefste gemessene Temperatur mit fast minus 35 Grad Celsius im Januar 1985 oder ein sehr starker Gewitterregen in einem Sommer um 1990, den der Staudamm im Wildbachtal zu einem großen, fast zehn Meter tiefen See aufstaute. Hinzu kam das Mitbetreuen eines Amphibienzauns über mehrere Jahre, wobei hier das Beachten des Wetters nicht unerheblich war.

Aus solchen Beobachtungen entstand der Wunsch, das Klima der östlichen Alb zu beschreiben. Grundlage dafür sind lange Beobachtungs- und Messreihen mit den dafür entwickelten Messeinrichtungen. Um Daten daraus vergleichen zu können, bedarf es standardisierter Anforderungen, die denen des Deutschen Wetterdienstes DWD entsprechen.

Die Wetterwarte Ostalb verfügt nun über ein 30-jähriges Datenarchiv und kann so die klimatischen Veränderungen in dem von der Wissenschaft festgelegten 30-Jahres-Zeitraum dokumentieren. Bis Ende 2020 galten die Referenzwerte der Jahre 1961 bis 1990.

Ab 2021 kann der Vergleichszeitraum 1991 bis 2020 für die klimatologischen Vergleiche herangezogen werden. Die Wetterwarte stellt ihre Beobachtungen und Messdaten für Forschung und Lehre zur Verfügung.

Das privat finanzierte Forschungsprojekt „Wetterwarte Ostalb“ wird nach etablierten Standards weitergeführt. Für die Entwicklung des regionalen Klimas stehen somit aussagekräftige Mess- und Beobachtungsdaten zur Verfügung.