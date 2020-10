Werkzeugdiebe dringen in Baucontainer ein

In der Neresheimer Frankenstraße sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in einen Baucontainer eingedrungen. Darauis entwendeten sie mehrere Akku-Schrauber, eine Säbelsäge, zwei Schlagschrauber, eine Akku-Flex, einen Akku-Bohrer, einen Rätschenkasten sowie 13 Akkus im Wert von etwa 8000 Euro. Die Polizei in Neresheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet zum Vorfall um sachdienliche Hinweise, die sie unter der Rufnummer 07326 / 919001 entgegennehmen.