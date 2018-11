Vielfaches Lob haben die Modellbahner des Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasiums Neresheim bei der Ausstellung ihrer Modelleisenbahn im Elchinger Bürgerhaus geerntet.

Neben altbewährten Modulen, auf denen die heimatlichen Betriebe wie etwa der Steinbruch bei Iggenhausen und eine Köhlerei sowie der Tiefbahnhof Neresheim 21 zu bestaunen waren, zeigten die Modellbahner auch ihre bisher letzte Arbeit „Aalen mit dem alten Kaufland und dem Landratsamt“. Alle Arbeiten der Modellbahner waren bei Wettbewerb „Modellbau und Schule“ mit Preisgeldern ausgezeichnet worden. Dieser Wettbewerb der Modellbauindustrie ist inzwischen eingestellt worden.

Außerdem gewährten die Modellbahner einen Einblick in zukünftige Arbeiten. Es soll ein weiteres Stück für die mittlerweile fast 50 Meter lange Modelllandschaft im Maßstab 1:87 (H0) entstehen, auf dem die Züge die Hauptstrecke verlassen können, um in einen Rangierbahnhof und in ein Bahnbetriebswerk einfahren zu können. Dabei wird noch ein weiteres Landschaftsteil entstehen, in das der Modellkran, den Schüler vor eineinhalb Jahren im Rahmen ihrer Facharbeit gebaut haben, integriert wird. Der Kran soll die schweren Lasten bewegen, die der Neubau eines Modellhochhauses erfordert.

Die rund 200 Besucher der Ausstellung zeigten sich beeindruckt über die Arbeit der Modellbahner und ihre Liebe zum Detail.