Werkmeister-Gymnasium spielt „Die Physiker“

In einem Sanatorium geschehen höchst seltsame Dinge: Krankenschwestern werden durch Physiker ermordet, die sich für Einstein und Newton halten, und auch der dritte Physiker ist nicht ungefährlich, erklärt er doch, König Salomon erscheine ihm. Die Polizei ist ratlos, zumal die Chefärztin der Anstalt ihre schützende Hand über die Physiker hält. Wie das spannende Drama weiter geht, erfährt man beim Theaterstück „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt, das die Theatergruppe des Werkmeister-Gymnasiums Neresheim am Mittwoch, 14. März und am Donnerstag, 15. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Schule aufführt. Derzeit wird unter der Leitung von Rebekka Malter fleißig geprobt. Die 20 jungen Schauspieler sind mit großer Begeisterung dabei. Karten gibt es unter der Telefonnummer 07326/961410 oder per E-Mail: info@ werkmeister-gymnasium.de sowie an der Abendkasse. Foto: Hügler