Werke von Bach erklingen in Neresheim

Unter dem Motto „Faszination Holzhey-Orgel“ bringt der Giengener Kirchenmusiker Christian Barthen aus Giengen am Sonntag, 1. Juni, Orgelwerke von Johann Sebastian Bach in der Abteikirche Neresheim zur Aufführung.

Auf dem Programm stehen neben der berühmten Toccata und Fuge d-Moll (BWV 565) und der Passacaglia in c-Moll (BWV 581) auch eine der sechs Triosonaten, das Frühwerk Fantasie und Fuge a-Moll (BWV 561) und eine von Barthen selbst erstellte Orgelbearbeitung des virtuosen Italienischen Konzerts in F-Dur (BWV 971).

Die historische Holzhey-Orgel der Neresheimer Abteikirche (gebaut 1794 bis 1797) darf zu den wichtigsten Barockorgeln Europas gezählt werden. Die Orgel hat nicht nur einen enormen Reichtum an Einzelstimmen und erlesenen Farben; alle Register stehen außerdem in einer klanglichen Beziehung zueinander und verfügen über eine außergewöhnliche Mischfähigkeit.

Höhepunkt des barocken Orgelbaus in Süddeutschland

Das Addieren oder Subtrahieren von Registerstimmen hat also nicht nur eine Wirkung im dynamischen Spektrum, sondern vor allem eine Konsequenz in der Klanglichkeit und deren Nuancierung. So steht die Orgel der Abteikirche von Neresheim nicht nur für den Höhepunkt des barocken Orgelbaus in Süddeutschland, sie ist obendrein die letzte vor der Säkularisierung erbaute Großorgel in Europa. und gilt für die klangliche Entwicklung nachfolgender Orgeltypen als wegweisend.

Christian Barthen studierte Orgel, Klavier und Cembalo sowie Kirchenmusik und Musikpädagogik in Saarbrücken, Paris und Stuttgart. Schon zu Studienzeiten wurde er bei großen internationalen Orgel- und Musikwettbewerben, etwa beim weltweit herausragenden „Grand Prix de Chartres“, mit Preisen überhäuft. Er gibt heute weltweit Konzerte und gehört zu den bekanntesten Orgelvirtuosen seiner Generation. Einen Schwerpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit bilden die Werke des 19. und 20. Jahrhunderts sowie die Musik von Johann Sebastian Bach.