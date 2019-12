Es kommt erstens anders und zweitens als man denkt. Diese Erfahrung muss Bauer Hans Wieser machen, als er glaubt, aufgrund einer Erbschaft ein reicher Mann zu sein. Dies ist der Kern des Geschehens in der Komödie „Der vererbte Hochzeiter“, die jetzt die Theatergruppe des Kösinger Sportclubs in der ausverkauften Turn- und Festhalle präsentiert hat.

Die Bühnenakteure zeigten sich in bester Spiellaune und bekamen immer wieder Szenenapplaus. Doch zurück zum Inhalt: Der Bauer (Bruno Bönig) und seine Frau Christa (Gabi Mai) haben es nicht leicht. Ihre Tochter Tina (Jennifer Kohler) hat anstatt der Arbeit auf dem Bauernhof nur Partys und Discos im Sinn. Auch die Magd Stase (Marion Kapfer) hat das Arbeiten nicht gerade erfunden und ist nie um eine freche Antwort verlegen.

Nun ist auch noch Tante Klara gestorben, die einzige Schwester des Wiesenbauern. Sie war alleinstehend und hinterlässt ein stattliches Wohnhaus mit sechs Partien und ein riesiges Grundstück. Hans und Christa sind sicher, dass sie alles erben.

Plötzlich taucht der Pfarrer (Nicholas Reiter) auf und erklärt den beiden, dass Klara ein Testament gemacht hat. Darin ist festgelegt, dass zu gleichen Teilen ihre Tochter Tina und ein gewisser Sepp Bürstenbinder (Steffen Wörle) aus Hohlenstein erben. Aber nur, wenn die beiden heiraten, ansonsten erbt Sepp alleine.

Als der unbeholfene und dümmliche Sepp auf den Bauernhof kommt, überschlagen sich die Ereignisse: Er hält zunächst die Magd für Tina und verspricht ihr die Ehe. Obwohl sich das Missverständnis aufklärt, hat er sich in die Magd verguckt. Tina will absolut nichts von Sepp wissen, denn sie hat sich heimlich in Flori (Philipp Wengert) verliebt, den Knecht des benachbarten Brunnenbauers (Markus Arnold). Eine Hochzeit zwischen Sepp und Tina ist nicht in Sicht. Da wittert Kathl Weber (Christine Stutzmann-Lacker) die Chance, ihre Tochter Annamierl mit dem Sepp zu verheiraten, um so an das Erbe zu kommen. Doch daraus wird nichts.

Bauer Wieser ist jedes Mittel recht

Nach einigen Irrungen und Wirrungen stellt sich heraus, dass Flori aufgrund eines Seitensprungs der leibliche Sohn des Brunnenbauers ist. Daraufhin haben Christa und Hans Wieser nichts dagegen, dass ihre Tochter den Flori heiratet. Doch jetzt geht es darum, dem Sepp ein schlechtes Gewissen einzureden und ihn zum freiwilligen Verzicht auf sein Erbe zu bewegen. Da ist dem Bauer Wieser jedes Mittel recht: Er erschreckt den Sepp als Gespenst, doch wird er von der Magd Stase mit einer Bratpfanne in die Flucht geschlagen. Nach einem Gespräch mit dem Pfarrer sieht der Bauer seinen Fehler ein. Ende gut, alles gut: Tina heiratet ihren Flori und Sepp die Magd Stase – und alle sind glücklich.

Das Publikum belohnte mit langanhaltendem Schlussapplaus das engagierte Spielen der Darsteller.