Def Comedian Osman Citir ist dieser Tage Gast in der Hammerschmiede in Königsbronn gewesen. Vor Schülern der Neresheimer Härtsfeldschule und der Georg-Elser-Schule aus Königsbronn zeigte er sein Programm „Comedy macht Schule“, dass die Jugendlichen bei der Berufsorientierung unterstützen soll. Die Aktion wurde initiert von IHK Ostwürttemberg und Handwerkskammer Ulm.

Der aus Fernsehauftritten bekannte Comedian Osman Citir hat sich mit seinem Programm „Comedy macht Schule“ als Motivator bereits einen Namen gemacht. Citir konnte auch bei seinem sechsten Auftritt in Ostwürttemberg Schüler mit aufgelockert präsentierten Themen rund um die Berufsorientierung über 90 Minuten fesseln. Er vermittelte den Jugendlichen aus den Klassenstufen 8 und 9 die Botschaft: „Wenn Du es willst, kannst Du es schaffen! Du musst es wollen und auch etwas dafür tun!“

Citir begeisterte und überzeugte, weil er authentisch über seinen Werdegang und seine Erfahrungen berichtete. Bei Citir wechselte Spaß und Unterhaltung mit Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit. In der Motivationsshow, die auch die Themenbereiche Schule und Ausbildung umfasste, gab er den Jugendlichen mit zahlreichen Beispielen wertvolle Tipps für ihr künftiges Leben. Citir: „Erst wenn Du aufgibst, hast Du verloren.“ Ein Praktikum sei eine ideale Möglichkeit, sich als junger Mensch zu beweisen.

Im Anschluss an die Motivationsshow konnten sich die Schüler über verschiedene Ausbildungsberufe und regionale Betriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie aus dem Handwerk auf der neuen virtuellen Ausbildungsmesse der IHK Ostwürttemberg informieren. 38 Unternehmen waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Messestand virtuell vertreten. Dadurch erhielten die Schüler trotz Hygienevorkehrungen die Möglichkeit, sich über die diversen Unternehmen und Ausbildungsberufe zu informieren. Über eine Chatfunktion oder Mail konnten sie direkt mit den Unternehmen Kontakt aufnehmen, um Anfragen für Praktika zu stellen.

Zudem konnten die Jugendlichen der beiden Schulen beim Programmpunkt „Couch on Tour“ ihre konkreten Fragen zu Berufsorientierung und Ausbildung stellen. Unternehmensvertreter von C.F. Maier GmbH & Co. KG, Weisser Spulenkörper GmbH und Franz Traub GmbH sowie auch eine Ausbildungsbotschafterin der Carl Zeiss AG beantworteten die Fragen authentisch mit Beispielen aus ihrem Arbeitsleben. Das Gesamtziel der Veranstaltung wurde wiederum erreicht: Ein lebendiger Tag der praktischen Berufsorientierung, der den Schülern in Erinnerung bleiben wird.