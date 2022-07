Weisser Spulenkörper und Bruno Weisser feiern Jubiläum

Am Samstag haben Bruno Weisser und Weisser Spulenkörper mit ihren Mitarbeitern und deren Familien ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit vom Just Sextett unter der Leitung von Michael Kaschek. Die Mitarbeiter hatten die Gelegenheit ihren Arbeitsplatz beim Rundgang durch die Betriebe ihren Familien zu zeigen. Mit dem Shuttlebus konnte bequem von Weisser Spulenkörper zu Bruno Weisser gefahren werden. Für das leibliche Wohl sorgten Food Trucks sowie die Landfrauen Härtsfeld mit Kaffee und Kuchen. Für die Kinder gab es verschieden Aktionen wie Spielstraße, Bierkasten steigen oder bepflanzen eines Mini-Hochbeets.

Bereits in vierter Generation werden die Unternehmen mit Erfolg geführt. Gegründet wurde diese am 1. April 1922 von Kaufmann Bruno Weisser in Bad Warmbrunn in Niederschlesien. Seit 76 Jahre wird in Neresheim produziert.

Der Wahlspruch des Firmengründers „Leistung und Qualität sichert Arbeit“ hat heute noch bestand. Präzision, Perfektion, High-Tech, Verantwortung für sich und die Mitarbeiter. Aber Fortschritt, Zuverlässigkeit, Begeisterung, Leidenschaft und Innovation, Lösungsorientiert sein sowie der Mensch, sprich Mitarbeiter, machen den Erfolg beider Unternehmen aus. In den vergangenen 100 Jahren seien in 25549 Arbeitstage viel geschaffen worden, blickte Frédéric Reure, einer der Geschäftsführer von Bruno Weisser zurück. Die Region, das Härtsfeld, sei schon immer etwas besonderes gewesen. Die Menschen die sich hier nieder gelassen hätten, zeichne einzigartige Eigenschaften aus. Genau diese Eigenschaften machen die Unternehmen stark und zu etwas besonderem, so Frédéric Reure. Dies konnte Alexander Starnecker, Geschäftsführer Weisser Spulenkörper, nur zustimmen. Gute Mitarbeiter seien nicht selbstverständlich. Unternehmerisches Denken und familiäres Miteinander zu verbinden, sei die Vision des Unternehmen, äußerte Alexander Starnecker. Solche Unternehmen brauche der Ostalbkreis, äußerte Landrat Joachim Bläse. Bruno Weisser habe seinen Unternehmergeist an die nachfolgenden Generationen weiter gegeben, erklärte Bürgermeister Thomas Häfele. Weisser Spulenkörper und Bruno Weisser würden heute zu den größten Arbeitgeber zählen und seien von Neresheim nicht mehr weg zu denken, so das Stadtoberhaupt.