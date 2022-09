Schlechtes Wetter: Luftsportring Aalen feiert sein Flugplatzfest nur im kleinen Stil

Die Vorfreude war riesig. Nach Jahren der Unterbrechung wollte der Luftsportring Aalen auf seinem Flugplatz in Elchingen am kommenden Wochenende, 17. und 18. September endlich wieder ein umfangreiches Flugprogramm zeigen, Gäste begrüßen und mit ihnen gemeinsam feiern.

Hocketse statt großem Fest

Wie der Ring aber nun in einer Pressemitteilung erklärt, wird aus dem geplanten dem Flugplatzfest, der Witterung angepasst, ein „Flugplatz- Hock“ (Hocketse) in den Flugzeughallen. Das Kaffeehaus mit großem Kuchenbuffet ist ebenfalls geöffnet. In den Hallen werde bestuhlt, Infostände und Filmvorführungen seien geplant, wie die Organisatoren mitteilen.

Kein offizielles Flugprogramm

Ein offizielles Flugprogramm werde es aber wegen der schlechten Wetter nicht geben. Flugvorführungen unterliegen strengen Vorschriften die bei derartigem Wetter, wie es für das Wochenende vorhergesagt ist, nicht durchführbar sind. Flugzeuge sind aber am Boden aus der Nähe zu bestaunen. Kurzfristige Flüge, zu denen sich die Piloten in Eigenregie aufmachen, seien aber dennoch nicht ausgeschlossen.

„Es war schließlich eine pragmatische, aber sehr harte Entscheidung“, so das Organisationsteam des Luftsportrings. „Wir habe mehrere Monate intensiv auf dieses Wochenende hingearbeitet. Die Unkosten für so ein großes Fliegerfest sind riesig. Das Risiko ist für uns als Verein einfach zu groß. Darüber hinaus ist es auch eine Sicherheits-Entscheidung.“

Der Luftsportring wird daher auch keinen Eintritt und keine Parkgebühr aufrufen. Der Eintritt ist frei, Beginn des Flugplatzhocks ist am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Fest mit langer Tradition

Der erste große Flugtag in Elchingen fand am 22. Juli 1956 statt. Damals fuhren noch Sonderzüge der Härtsfeldbahn von Aalen nach Elchingen. Seit 1979 finden auf dem Flugplatz in regelmäßiger Reihenfolge – alle zwei Jahre – die Flugplatzfeste statt.