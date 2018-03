Wasserverband Egau vergibt Arbeiten

Um Vergaben zur Umsetzung der Maßnahmen aus der Sicherheitsüberprüfung der Rückhalteanlagen ist es bei der Vorstandssitzung des Wasserverbandes Egau gegangen. Den Zuschlag für die Stahlbau- und Wasserbauarbeiten erhielt zum Angebotspreis von 83 875 Euro die Firma Stahl- und Metallbau Rudolf Mangold aus Ellwangen. Diese decken kurzfristig umzusetzende Maßnahmen an verschiedenen Becken des Verbandes ab.

Der endgültige Zuschlag erfolgt unter dem Vorbehalt des Ergebnisses des ausstehenden Bietergespräches. Voraussetzung für etliche Stahlbauarbeiten ist, dass zuvor im Rahmen der Wasserbauarbeiten zum Beispiel Fundamente für Treppen oder Geländer hergestellt werden. Obwohl vier Firmen die Angebotsunterlagen angefordert hatten, ging nur ein Angebot ein. Dieses überschreitet zwar die vom Ingenieurbüro für Wasserbau Brandt Gerdes Sitzmann aus Darmstadt erstellte Kostenberechnung deutlich. Nicht zuletzt, hieß es im Vorstand, ist dies jedoch der guten Auftragslage in der Bauwirtschaft geschuldet. Deshalb und weil bei den Stahlbauarbeiten die Kostenbenberechnung unterschritten wurde, empfahl das betreuende Büro, den Auftrag zum Angebotspreis von 86 328 Euro an die Firma Hermann Fuchs in Ellwangen zu vergeben – ebenfalls mit dem Vorbehalt des Ergebnisses des Bietergespräches.

Bei den weiteren Vergaben ging es um die Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens „Tiefen Tal“ bei Iggenhausen. Diese Verbandsanlage hatte der Vorstand als erste mittelfristige Maßnahme ausgewählt, nachdem es sich hier um das größte Becken des Verbandes mit dem zweitgrößten Einzugsgebiet handelt. Der Auftrag für die Ingenieurleistungen zur Vorbereitung der Sanierung und geotechnische sowie landschaftsplanerische Arbeiten und die Projektkoordination wurde an das Ingenieurbüro BFI Zeiser aus Ellwangen vergeben. Gegenstand der Maßnahme ist unter anderem der über 18 Meter hohe Absperrdamm des Rückhaltebeckens. Um den Umfang der Maßnahmen genau festlegen zu können, müssen die Verhältnisse des Dammes sowohl auf der Wasser- und auf der Luftseite als auch auf der Dammkrone detailliert erkundet werden. Weiter ist zu klären, ob die Asphalt-Dichtungsschicht erneuert werden muss. Hierzu sind geotechnische Voruntersuchungen erforderlich wie zum Beispiel das Anlegen von Schürfgruben oder Rammkern-Sondierungen. Der Auftrag wurde ebenfalls an das Büro BFI Zeiser vergeben.