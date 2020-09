Wegen der Corona-Pandemie hat die Generalversammlung des Musikvereins „Original Härtsfelder Musikanten“ Dorfmerkingen in der Turn- und Festhalle stattgefunden, um den Abstandsregeln für Vortragende und Besucher gerecht zu werden. Durch die Corona-Einschränkungen im musikalischen Bereich musste in diesem Jahr auf den Eröffnungsmarsch sowie die musikalische Umrahmung der Totenehrung verzichtet werden.

Der Vorsitzende Hubert Rettenmaier konnte dennoch zahlreiche Mitglieder und Gäste zur Generalversammlung begrüßen. In den Berichten der Vorstandschaft wurde deutlich, welch erfolgreiches Jahr hinter den Musikern liegt. Gleichzeitig wurden aber auch die Auswirkungen, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie auf das aktuelle Vereinsjahr deutlich. Zum Rückblick des vergangenen Jahres gehörten die ausverkaufte Jubiläumsausgabe „25 Jahre Gala der Volksmusik“ in Dorfmerkingen, die Teilnahme beim Zapfenstreich zum 25-jährigen Jubiläum des Stadtfests Neresheim oder auch der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“, einem TV-Auftritt im November letzten Jahres in Baden-Baden.

Darüber hinaus war der Musikverein mit seinen zahlreichen Veranstaltungen erfolgreich und konnte einen ordentlichen Kassenbericht vorlegen. Neben diesen Tätigkeiten waren auch die Jugendlichen sehr fleißig und konnten bei der D1 und D2-Prüfung sehr gute musikalische Ergebnisse erzielen.

Bürgermeister Thomas Häfele, der bei seinen Grußworten auch Ausblicke auf die verschiedenen Veranstaltungen seitens der Stadt Neresheim gab und auf unterschiedliche Corona-Anordnungen hinwies, führte die Entlastungen durch. Auch Ortsvorsteher Joachim Schicketanz schloss sich dem Bürgermeister an und dankte dem Verein für seine aktive Arbeit im Vereinsleben des Dorfes.

Neben zahlreichen Ehrungen, bei denen treue aktive und passive Mitglieder – allen voran Herbert Kleefeld für 70-jährige Gesamtmitgliedschaft – geehrt wurden, fanden in diesem Jahr wieder Wahlen und damit auch Verabschiedungen statt. Als aktive Beisitzer wurden Roland Hirschmann und Daniel Mahringer für drei Jahre wiedergewählt. Verabschiedet wurden Manfred Fritz, der 15 Jahre passiver Beisitzer war, und Carolin Mittelbach, die das Amt der Jugendleiterin für neun Jahre ausübte. Ihnen dankte Hubert Rettenmaier für die geleistete Arbeit und das Engagement für den Verein. Ihnen folgen nun Elena Brenner als passive Beisitzerin, die für 3 Jahre gewählt wurde, sowie Catherin Stoll, die das Amt der Jugendleitern übergangsweise für ein Jahr übernehmen wird.

Der bisherige Vorsitzende Hubert Rettenmaier gab sein Amt nach Ablauf der Wahlperiode auf. Er zeigte in einem kurzen Rückblick, was in den vergangenen neun Jahren seiner Amtszeit alles im Vereinsleben passiert und umgesetzt wurde und stellte dann seinen Nachfolger Patrik Schill vor, der von der Versammlung für die nächsten drei Jahre als neuer Vorsitzender gewählt wurde. Er nahm die Wahl, so wie alle anderen Gewählten, an und freute sich auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit im Ausschuss.

Die stellvertretende. Vorsitzende Daniela Stoll richtete zum Schluss der Versammlung ihre Worte nochmal an den scheidenden Vorstand Hubert Rettenmaier und stellte, unterlegt von einer kurzen Bildershow, die Highlights dar, die er während seiner Amtszeit mit begleiten durfte. Zudem dankte sie ihm für sein „außerordentliches Engagement, seine ruhige und besonnene Art in der Vereinsführung“ und insgesamt dafür, dass er für den Verein immer zur Stelle war und einen beachtlichen Teil seiner Freizeit opferte.