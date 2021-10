Vorfahrt missachtet: Drei Menschen werden verletzt

Am Freitag um 13.30 Uhr ist eine 75-jährige Fahrerin auf der Landstraße von Elchingen in Richtung Neresheim gefahren. Der 25-jähriger Fahrer eines Kleinlastwagens kam aus Richtung Dossingen. An der Kreuzung nahe des Gewerbegebiets Riegel missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrerin.

Es kam zur Kollision, bei welcher sowohl die Frau als auch ihr 78-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Der Lkw-Fahrer verletzte sich ebenfalls. Alle Beteiligten kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro.