Vorfahrt übersehen: 10 000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Neresheim ist am Mittwochvormittag ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden.

Ein 32-jähriger Autofahrer war kurz nach 10.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 1084 von Dossingen in Richtung Neresheim unterwegs. An der Kreuzung der Landesstraße 1084 mit der Kreisstraße 3299 missachtete er die Vorfahrt eines 46-jährigen Fahrzeuglenkers. Deshalb stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 46-jährige wurde leicht verletzt.