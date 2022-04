„Vor hundert Jahren“: Ein Zeitungsredakteur hat die Nase voll von den Jugendlichen im Härtsfeld

Wie soll das nur weitergehen mit den jungen Leuten? Diese Frage stellt sich die Menschheit schon seit Anbeginn der Zeit. „Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe“, ist bereits auf einer Tontafel aus der antiken Kultur der Chaldäer zu lesen. Das Alter des Schriftstücks beläuft sich auf rund 4000 Jahre.

Spannungen zwischen Jung und Alt sind also kein neuartiges Phänomen. Wer meint, dass es sich auf der Ostalb früher anders zugetragen hat, der liegt falsch. Eine verlässliche Quelle für Überlieferungen aus vergangenen Zeiten sind selbstverständlich die alten Bestände der „Aalener Volkszeitung“. Hier heißt es in einem Artikel vom 8. April 1922: „Zeichen des sittlichen Tiefstandes namentlich der Jugendlichen findet man neben vielen anderen Orten insbesondere in den Wartehäuschen der Härtsfeldbahn, welche die Ablagerungsstätten von Schmutzfinken und Schweinehunden geworden sind.“

Ein Redakteur der „Aalener Volkszeitung“ veröffentlichte in der Ausgabe vom 8. April 1922 eine wahre Schimpftirade. (Foto: Christoph Knauthe)

Anlass für die Empörung des Redakteurs waren offenbar verschiedene Schmierereien an den Wänden. Wer das Wartehäuschen an der Haltestelle Katzenstein betrete, „der wird, wenn er noch einen Funken von Anstand und Sittlichkeit besitzt, lieber draußen im Regen bleiben“, war er sich gewiss. Die „jungen Leutchen“ seien „Schmutzfinken unterster Ordnung“. Ihre Inschriften und Zeichnungen würden von „unsauberen Verhältnissen“ und „viehischer Gesinnung“ zeugen, fuhr der Autor mit Entsetzen fort.

Wie aus dem Artikel hervorgeht, schaltete sich angesichts der Erregung öffentlichen Ärgernisses sogar die Staatsanwaltschaft ein. Was die Ermittlungen nach den Urhebern wohl vereinfacht habe, sei die Tatsache gewesen, dass sie ihre Werke häufig namentlich signiert hätten. Den Betreibern der Härtsfeldbahn legte der Redakteur nahe, ihre Wartehäuschen wieder auf Vordermann zu bringen. Durch einen möglichst rauen Putz, der nur schwer zu bearbeiten ist, solle man „solch tierischen Gesellen ihr Handwerk legen“, lautet seine Empfehlung.

Inzwischen sind 100 Jahre ins Land gegangen. Die Jugendlichen von damals sind längst alt geworden und haben vermutlich selbst Kinder in die Welt gesetzt, die ihnen zu Zeiten den letzten Nerv raubten. Es stellt sich die Frage, ob das Problem mit der unausstehlichen Jugend nicht vielleicht ein ewig fortwährender Kreislauf ist. Genauso wie die Frage, ob die Vereinsmitglieder der Härtsfeld-Museumsbahn bei ihrer akribischen Rekonstruktion der alten Bahngebäude auch an die originalgetreuen Schmierereien denken.