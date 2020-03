Bei der Mitgliederversammlung der Sportgemeinschaft (SG) Dorfmerkingen haben die anwesenden Mitglieder und Gäste auf ein aktives Vereinsjahr zurückgeblickt. Die Übungsleiter berichteten über durchweg gut besuchte Trainingsstunden.

Mit Angeboten aus den Bereichen Kinder- und Jugendturnen, Pilates und Aerobic, Männer-Fitness und „Rücken fit“, Yoga und Seniorengymnastik bietet die Sportgemeinschaft vielfältige Bewegungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Kinder ab zwei Jahren bis Senioren über 90 Jahren nehmen aktiv am Sportgeschehen teil. Neben den wöchentlichen Übungsstunden, an denen beispielsweise mehr als 80 Kinder und Jugendliche teilnehmen, fanden auch zahlreiche Aktivitäten außerhalb des Regelbetriebes statt, zum Beispiel ein „Jump-and-Funevent“ unter dem Motto „Springen-Hüpfen-Fliegen“ in Heubach oder die Durchführung des seit Jahren erfolgreichen Kinderfaschings.

Nach den durchweg positiven Berichten der Verantwortlichen lobte Ortsvorsteher Joachim Schicketanz das vielfältige Angebot der SG, welche das Dorfleben bereichern und bedankte sich für das Engagement aller Beteiligten. Im Anschluss an die Entlastung der bisherigen Vorstandschaft wurden folgende Personen in ihren Ämtern bestätigt: Rose Steier als stellvertretende Vorsitzende, Waltraud Brenner als Schriftführerin sowie Elisabeth Klaus als Beisitzerin.

Zum Abschluss der Sitzung erfolgte ein Ausblick auf die geplanten Events der kommenden Saison, wie zum Beispiel der Tag der Gymnastik, ein Besuch des Naturtheaters Heidenheim oder die Teilnahme am Ferienspaß der Stadt Neresheim.