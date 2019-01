Verpuffung im Keller des Altenheims

Am Donnerstagvormittag ist der Keller eines Seniorenheims voller Rauch gestanden. Die freiwillige Feuerwehr Neresheim war in voller Stärke im Einsatz.

Die Brandmeldeanlage schlug in einer Einrichtung für Senioren in der Straße Am Ulrichsberg Alarm. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das komplette Untergeschoss voll dichtem Rauch, so dass die Feuerwehr mit Atemschutzausrüstung die Ursache suchen musste.

Diese lag vermutlich in einem technischen Defekt einer Heizungsanlage. Der Qualm in den Räumlichkeiten wurde abgesaugt und der Keller gelüftet. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor.