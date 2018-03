Verlorene Stimmen sollen wieder zurückgewonnen werden

Bei der jüngsten Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Neresheim haben sich die Verantwortlichen noch einmal intenisv mit dem mäßigen Ergebnis bei der zurückliegenden Bundestagswahl beschäftigt.

Vorsitzender Holger Fedyna informierte in seinem Rechenschaftsbericht, dass dem Ortsverband aktuell 74 Mitglieder angehören. Das Jahr 2017 sei auch für die CDU in Neresheim vor allem durch die Bundestagswahlen und die sehr spannenden Bürgermeisterwahlen geprägt gewesen. Mit Thomas Häfele habe die Stadt einen „sehr engagierten Bürgermeister“ gefunden, hinter dem die CDU trotz seiner parteilosen Kandidatur gestanden habe, betonte Fedyna.

Weniger erfreulich sei für die CDU dagegen die Bundestagswahl verlaufen. Die Partei habe auch in Neresheim Stimmverluste hinnehmen müssen; 420 Stimmen weniger als bei der letzten Wahl wurden eingefahren. Fedyna appellierte daher an die Mitglieder, dass es auch die Aufgabe eines Ortsverbands sei, diese verlorenen Stimmen zurückzugewinnen.

Ortsverbände legen ihre Kassen zusammen

Kassierer Gerulf Kaim berichtete im Anschluss von der Zusammenführung der Kassen der CDU-Ortsverbände Dorfmerkingen und Neresheim. Der Kassenstand sei solide, ließ Kaim die Versammlung wissen. Der stellvertretende Vorsitzende Anton Westhauser ging danach auf die Belange der Dorfmerkinger Bürger ein. Vor allem der Ausbau des Internet- und Mobilfunknetzes sowie die Erweiterung der Baugebiete seien für den Ort wichtig, unterstrich Westhauser. Der anwesende Bürgermeister Thomas Häfele nutzte die Gelegenheit und bezog Stellung zu diesen Themen. Alle großen Mobilfunkanbieter seien von der Stadt angeschrieben worden, lediglich ein Unternehmen habe Interesse am Dorfmerkinger Sendemast gezeigt, führte Häfele aus. In Bezug auf die Erschließung von neuen Bauplätzen erklärte der Bürgermeister, dass Grundstücke im gesamten Stadtgebiet mittlerweile äußerst begehrt seien, weshalb die Verwaltung über eine forcierte Innenentwicklung nachdenke, um so neues Bauland zu schaffen.

Den Bericht der Gemeinderatsfraktion übernahm Martin Grupp. Er ging dabei vor allem auf den Haushaltsplan ein. Auch zum Ausbau des DSL-Netzes nahm er Stellung.

Langjährige Mitglieder werden geehrt

Abschließend konnte Vorsitzender Fedyna noch fünf Mitglieder für ihr langjähriges Engagement bei der CDU ehren. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Markus Scherer, für 30 Jahre Irmina Vetter sowie der ehemalige Vorsitzende Ludwig Wiedenmann und für 40 Jahre Walter Greschel jeweils eine Dankurkunde mit Ehrenadel.