Verein der Härtsfelder übergibt Fahne

Mit etwas Wehmut haben Candida Müller und ihr Ehemann Kaspar Müller als letzter Vereinsvorsitzender die Fahne des „Vereins der Härtsfelder“ der Stadt Neresheim zur Aufbewahrung im Museum übergeben.

Der Verein wurde am 11. August 1928 gegründet, damit die nun im Raum Aalen und Heidenheim ansässigen Härtsfelder ihre landsmannschaftliche Eigenart pflegen und erhalten konnten. Feste, Ausflüge und gesellige Zusammenkünfte sollten bei den Mitgliedern die Erinnerung an die alte Heimat wach halten. Mit zunehmender Mobilität verloren die Entfernungen der neuen Wohnorte zum Härtsfeld ihr trennendes Element und so beschloss die Vorstandschaft schon im Januar 2011 die Auflösung des Vereins. Das Guthaben wurde einem sozialen Zweck zugeführt und nun als quasi letzte Maßnahme Vereinsfahne und Unterlagen übergeben. So wehte schon ein Hauch von Traurigkeit durch den Bonhoeffer-Saal im Rathaus, als Candida Müller das Härtsfeldlied anstimmte, dessen Strophen sie bearbeitet und mit einer Melodie unterlegt hat. Eine vergangene Welt lebte noch einmal auf. Bürgermeister Häfele dankte den Müllers für ihre Bereitschaft, die Vereinsutensilien der Stadt Neresheim, dem Zentrum des Härtsfelds, zu vermachen.