Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Pflegeheim aus

Mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Neresheim am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr in ein Pflegeheim in die Straße „Am Ulrichsberg“ aus. Von dort war ein Brandalarm ausgehend vom Küchenbereich gemeldet worden. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass eine Mitarbeiterin in der Küche eine Mahlzeit zubereitet hatte, welche in einem kurzen unbeobachteten Moment eingebrannt war. Zu einem Feuer kam es nicht; alle Bewohner blieben unverletzt.