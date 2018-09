Ursache für Wasserverlust im Freibad bleibt unklar

Der Grundsatzbeschluss des Neresheimer Gemeinderates über die Sanierung des Kösinger Freibades soll nun am 22. Oktober in einer öffentlichen Sitzung fallen. Ursprünglich sollte das Gremium, wie berichtet, den Beschluss am vergangenen Montag fassen. Nachdem aber vergangene Woche im Bad extreme Wasserverluste aufgetreten waren, hatte Bürgermeister Thomas Häfele den Punkt von der Tagesordnung genommen. In der Sitzung teilte Häfele mit, man vermute, dass unter dem Becken etwas gebrochen sei. Die Folie sei nicht beschädigt.

Der Wasserverlust war aber so hoch, dass der Bürgermeister trockenen Fußes durch das Becken laufen konnte, wie er die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ / „Aalener Nachrichten“ wissen ließ. Vorgesehen war eine genauere Untersuchung durch am Dienstag, die der Fachbetrieb jedoch kurzfristig abgesagt hat.