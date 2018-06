Uraufführung als Brücke der Freundschaft

Seit mehr als 40 Jahren pflegt die Stadtkapelle Neresheim Freundschaft mit dem Musikverein Buchkirchen in Oberösterreich. Nun widmeten die Buchkirchener die Uraufführung des exquisiten Blasmusikstückes „Advenio – Ich komme an“ den Neresheimer Freunden. Geschaffen wurde das Werk vom Buchkirchener Komponisten und Musikpädagogen Albin Zaininger, der zur Aufführung nach Neresheim kam.

Komplett gefüllt war die katholische Pfarrkirche in Neresheim am Samstagabend, als das Konzert von der Jugendkapelle der Stadtkapelle eröffnet wurde. Mit Anton Dvoraks „Suite from the New World“ bewiesen die jungen Musiker erstaunliches Niveau. Sicher und präzise geführt von Verena Pappe entwickelte die Jugendkapelle ansteckende Musizierfreude mit der strammen Marschmusik „Berner Stadtwache“ von Thomas Berghoff.

Stadtkapelle imponiert mit romantischen Stücken

Mit zwei romantischen Stücken imponierte die Stadtkapelle unter Leitung von Bernd Simon. Cesar Francks „Andantino“, arrangiert von Albert Lorritz, bestach durch wiegendes, präzises Taktgefüge und transparente Strukturen. Edvard Griegs „Morgenstimmung“, arrangiert von Vladimir Studnicka, ließ die aufgehende Sonne leuchten und wärmende Strahlen spüren. Germanische Götterwelt prägte „Valhalla“, eine neue Komposition von James L. Hosay. Slawische Klangseligkeit verströmte Michael Klaofas Orginskis „Polonez“.

Das Gastorchester aus Buchkirchen präsentierte sich in starker Besetzung mit einem hohen Anteil junger Musiker unter Leitung von Max Plank. Der Obmann des Musikvereins, Heinz Freimüller, moderierte das Programm und gab Informationen zu den einzelnen Musikstücken. Zur Einführung erklang „Alpina Saga“, ein eindrucksvolles Werk des oberösterreichischen zeitgenössischen Komponisten Thomas Doss.

Geheimnisvolles Raunen im Mysterioso steigerte sich zu gewaltigen Klangkaskaden im Sturmesgebraus der Berge. Überwältigend füllte das Trompetensolo von der Kanzel aus den Kirchenraum. Mit Bruckners „Locus iste“, arrangiert von Thomas Dorr, huldigten die Buchkirchener ihrem oberösterreichischen Großmeister der Kirchenmusik. Choralähnliche Elemente charakterisierten „Benediction“, ein modernes Werk von John Steven, ursprünglich für Posaunenchor geschrieben. Als Solist glänzte Karl Steinhuber (Tenorhorn).

Auftragswerk eigens für die Neresheimer Freunde komponiert

Faszinierender Höhepunkt war jedoch die Uraufführung von „Advenio“, eine Komposition von etwa vier Minuten, ein Auftragswerk eigens für Neresheim als Brücke der jahrzehntelangen Freundschaft, wie der Komponist Albin Zaininger in seinen einführenden Worten betonte. Überraschende Klangwirkung erzielten die in der Kirche verteilt positionierten Blechbläser: Zwei Hornisten, drei Trompeten, eine Posaune und eine Tuba. Sie symbolisierten die verschiedenen Kräfte, die auf ein Menschenleben einwirken.

Ihre Zusammenführung und Versöhnung im Dialog kam durch eine in der Mitte des Raumes platzierte Altsaxophonistin zum Ausdruck. Antwort und Zustimmung gab das Orchester im Gesamtklang. Zu langanhaltendem Beifall erhoben sich die Zuhörer von ihren Plätzen.

Im Beisein von Bürgermeister Gerd Dannenmann und Pfarrer Warzecha überreichten die Buchinger die spektakuläre Komposition an die Stadtkapelle Neresheim.