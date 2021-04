Unfall: Zwei Verletzte

Zwei leicht Verletzte und einen hohen Sachschaden hat ein Unfall in Neresheim gefordert. Am Donnerstagmorgen war ein 67-jähriger Autofahrer gegen 7.45 Uhr die Straße aus Lichshöfe kommend in Fahrtrichtung Im Riegel unterwegs. Als er die Kreuzung zur L 1084 überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 53-jährigen Autofahrers. Durch die Kollision wurden der 53-Jährige sowie sein 31-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.