Unbekannte setzen Holzstapel in Brand

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, einen etwa 15 Kubikmeter großen Holzstapel in der Lange Gasse in Kösingen in Brand gesetzt.

Der Brand wurde glücklicherweise von einem zufällig vorbeikommenden Feuerwehrmann festgestellt, weshalb die Feuerwehr schnell vor Ort war und den Brand löschte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein daneben befindliches Gebäude wurde nicht beschädigt.