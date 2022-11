Landwirtschaftliche Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Einbruch in eine Firma für Landtechnik gestohlen. Die Täter stiegen über ein Fenster in die Firma ein, durchsuchten die Lager- und Werkstatthalle und den Verkaufsraum. Außer mehrere Geräte entwendeten die Täter auch Bargeld aus einer Kassenschublade.