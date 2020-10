Auf rund 1000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte zwischen Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. Oktober, auf einem Spielplatz in Dehlingen verursacht haben. Vermutlich durch Tritte beschädigten sie den Holzzaun am Spielplatz in der Ulrichstraße.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326 / 919001 entgegen.