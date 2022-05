Ukrainische Geflüchtete im Kloster Neresheim angekommen

Die ersten ukrainischen Geflüchteten sind bereits in das Tagungshaus des Kloster Neresheim eingezogen. Dieses hatten die Benediktiner dem Landkreis angeboten, als dieser nach geeigneten Unterkünften für Geflüchtete gesucht hatte. Bei einem Besuch vor Ort drückte Landrat Joachim Bläse den Mönchen seinen Dank aus. Auch zeigte er sich erfreut über die gute Kooperation im gesamten Kreisgebiet zwischen Gemeinden, Institutionen wie den Kirchen und dem Landkreis bei der Unterbringung der Geflüchteten. „Das Tagungshaus ist als vorübergehende Unterkunft gedacht, bis die Geflüchteten in einer Wohnung untergebracht werden können oder sich entscheiden, sich woanders niederzulassen“, ergänzte er.

Aktuell sind 14 der 65 Plätze der Unterkunft belegt. Durch die räumliche Struktur des Hauses mit vielen Einzel- und Doppelzimmern kann den Geflüchteten ein Rückzugsort geboten werden. Für Familien gibt es kleinere abgetrennte Wohnbereiche. „Wir haben gute Voraussetzungen im Tagungshaus gefunden“, erklärte Andrea Daniel, die stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Integration und Versorgung beim Ostalbkreis. Durch den Umbau der Gastroküche konnten auch mehrere Kochfelder installiert werden, sodass die Geflüchteten sich selbst etwas zubereiten können. Die Größe der Unterkunft sei nötig, da keiner wisse, wie lange der Krieg noch gehe und wie viele Menschen noch flüchten würden, so Bläse. „Daher braucht der Kreis auch größere Einheiten, falls viele Geflüchtete auf einmal kommen.“

„Für uns im Kloster war das keine Frage, da in der Gründungsschrift der Benediktiner Gastfreundschaft eine große Rolle spielt“, begründete Konventualprior Pater Albert die Entscheidung, das Tagungshaus für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Als der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele das Kloster anfragte, ob das Haus bezogen werden könne, hätten sie ihm innerhalb von 15 Minuten eine Zusage geben können. „Die Menschen sind uns willkommen. Dabei spielen weder Herkunft, Hautfarbe oder Religion eine Rolle“, so Pater Albert.

Auch bot er an, die Abteikirche für einen orthodoxen Gottesdienst zur Verfügung zu stellen. Pater Albert gab aber auch zu, dass die Frage im Raum stand, ob sechs Mönche das leisten können. Der Landkreis hätte aber schnell signalisiert, dass die Arbeit mit den Geflüchteten der Landkreis übernehme.

„Für das Team war es keine Frage zu helfen“, berichtete Daniel. Allerdings müssten neue Mitarbeiter eingestellt werden, um die Betreuung aller Geflüchteter gut leisten zu können. Die Anzahl der Mitarbeiter würde gerade aufgestockt, aber es werde noch dauern, bis diese einsatzbereit seien. Diese Ansicht vertrat auch die Wohnheimleitung Petra Schaff. Sie wies darauf hin, dass es ein Kraftakt sei, da neben den ukrainischen Geflüchteten auch noch andere Flüchtlingsheime betreut werden müssten.

Die im Tagungshaus untergebrachten Geflüchteten würden sich dort wohl fühlen, berichtete Schaff. Auch seien die meisten Christen, zwei Muslime seien auch dabei. „Zunächst mussten wir die Grundversorgung sichern, also die Sozialleistungen und Aufenthaltsgenehmigungen regeln“, so Schaff. Die Kommunikation laufe größtenteils auf Englisch, ein Teil der Geflüchteten spreche aber auch Deutsch. Der leitende Sozialarbeiter Alex Berdalin spreche allerdings auch russisch. „Die Dankbarkeit bei den Geflüchteten ist groß, da so viel Hilfe da ist“, merkte er an. So hätten die Ukrainer bereits Fahrräder erhalten und ein Deutschkurs von Ehrenamtlichen sei auch schon geplant.

„Die Bevölkerung musste nicht motiviert werden“, lautete das Fazit von Thomas Häfele. Viele Menschen hätten sich gemeldet und wollten sich einbringen und mithelfen. Durch Vereine seien auch viele Spendenaktionen durchgeführt worden. Auf das Anhalten dieser Hilfsbereitschaft hoffen Schaff und Daniel. Zudem wünschten sich beide, dass sich die Hilfsbereitschaft weite und nicht nur den Menschen aus der Ukraine geholfen werde, sondern auch den anderen Geflüchteten, die bereits hier vor Ort seien.

Das Tagungshaus ist für ein Jahr vom Landkreis angemietet worden. Insgesamt sind aktuell 2432 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis untergebracht.