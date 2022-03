Überwältigende Hilfsbereitschaft an der Härtsfeldschule

Die Schülermitverwaltung (SMV) der Härtsfeldschule Neresheim hat in Zusammenarbeit mit ihrer Sozialarbeiterin Elena Rathgeb eine Spendenaktion für geflüchtete Kinder aus der Ukraine gestartet. Diese stieß auf eine große Hilfsbereitschaft in der Schulgemeinschaft.

Kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine zeigte sich, dass auch viele Kinder aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland kommen würden. Schnell war der Sozialarbeiterin Elena Rathgeb und den Verbindungslehrkräften Stefanie Hienz und Daniel Tschunko sowie den Vertretern der SMV klar: „Da wollen wir helfen.“ Kurzerhand wurde die Spendenaktion „Schüler für Schüler“ in die Wege geleitet. Es sollten Schulmaterialien jeglicher Art für ankommende Kinder, welche dann hier auch die Schulen besuchen werden, gesammelt werden.

In den großen Pausen hatten die Schülerinnen sowie Schüler, Lehrerkräfte und Eltern der Härtsfeldschule die Möglichkeit, Sachspenden abzugeben. Bereits am ersten Tag war eine überwältigende Hilfsbereitschaft der Schulgemeinschaft zu sehen. Karton um Karton wurde gefüllt – das Ergebnis konnte sich mehr als sehen lassen: Schulranzen, Sportkleidung, Turnschuhe, Hefte, Blöcke, Stifte und viele weitere Schulutensilien wurden in enormer Anzahl in der Aula abgeliefert.

In Kooperation mit dem Roten Kreuz konnte ersten Kindern, die in Bopfingen ankamen und dort bereits die Schule besuchen, geholfen werden. Je nach Bedarf in der Region sollen die gespendeten Schulmaterialien an Schulen und Unterkünften der Umgebung verteilt werden.

Zudem wollte die SMV ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen. Am ersten Schultag nach den Faschingsferien wurde auf dem Schulhof von Schülerinnen und Schülern ein überdimensionales Friedenszeichen gebildet und ein Bild dieser Aktion auf der Internetseite veröffentlicht.