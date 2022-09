Mehr als sechs Millionen Breitbandförderung für Neresheim

Einen enormen Zuschuss in Höhe von 6 484 358,00 Euro erhält die Stadt Nereseheim vom Bund, wodurch bisher unversorgte Adressen an das schnelle Internet in Zukunft angeschlossen werden. Diese Botschaft meldet die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier. Insgesamt investiert die Härtsfeldstadt 12 968 717,00 Euro.

„Schon im vergangenen Jahr hat Neresheim ordentlich in den Ausbau der Breitbandversorgung investiert. Jetzt mit nochmal mehr Geld. Dort werden die Mittel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur fleißig angefordert und das ist gut so. Der ländliche Raum muss attraktiv bleiben und da sind schnelle Internetverbindungen ein wichtiger Faktor. In Zeiten der Krise ist dieses Geld auch ein Beitrag zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Eine gute Nachricht für die Stadt", so Breymaier.

Bürgermeister Thomas Häfele begrüßt die Fördermittel des Bundes: „Wir freuen uns über die Bundesförderung. Für eine große Flächenkommune wie die Stadt Neresheim sind diese Förderungen für die Umsetzung eines flächendeckenden Glasfaserausbaus besonders wichtig."