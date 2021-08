Trotz Corona kaum Austritte beim Sportverein Elchingen

Jüngst hat die Hauptversammlung des Sportvereins Elchingen auf dem Festgelände des SVE stattgefunden. Vorsitzender Joachim Puscher ging auf das wohl „außergewöhnlichste Jahr der Vereinsgeschichte“ des SVE ein: Den Stillstand des Vereinslebens durch den Lockdown. Laut Puscher seien die Mitgliederzahlen trotzdem stabil geblieben und die Sponsoren stünden dem SVE nach wie vor unterstützend zur Seite.

Sein Rückblick bezog sich an diesem Abend nicht nur auf 2020 sondern auf die vergangenen 14 Jahre seiner Amtszeit als Vorstand. Er konnte auf viele Verbesserungen wie zum Beispiel das Leitbild des Vereins und den Ehrenkodex für Jugendbetreuer innerhalb der Vereinsorganisation verweisen. Vor allem die Jubiläen der vier Abteilungen des SVE und des Hauptvereins seien den Mitgliedern in bester Erinnerung.

Puscher zeigte nochmals das aktive Vereinsleben in Form von Vereinsheim-Veranstaltungen wie das bayerische Wochenende, die alljährliche Kirchweih und Großveranstaltungen wie die Fluglatz-Wiesn auf. Er verwies auf die engagierte Zusammenarbeit im Vorstandsteam und forderte die weitere Treue und Unterstützung der Vereinsfamilie ein. Mit dem Satz „Vereinsarbeit und die Vereinsfamilie gibt einem persönlich immer viel mehr als sie nimmt“ beendete er seinen Bericht.

Schriftführerin Regina Weber informierte mit ihrem Rückblick über die wenigen Veranstaltungen des Vereins in 2020 und die Abteilungsleiter zeigten mit Zahlen und Fakten die jeweiligen Aktivitäten auf. So informierte Abteilungsleiter Fußball, Thomas Kienle, über die Neuzugänge im Team um Trainer Sebastian Niebisch und lobte die Jungs für ihren zusätzlichen Einsatz rund um das Sportgelände.

In diesem Zusammenhang wurde Marcel Abt vom Ehrenamtsbeauftragten des WFV, Hans-Georg Maier, für seinen langjährigen Einsatz für die Abteilung Fußball des SVE mit der Jugendleiter-Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Die Jugendfußballer, wurden durch Abteilungsleiter Jürgen Rauwolf vertreten. Er informierte über die mangelnde Bereitschaft innerhalb des Vereins, Verantwortung als Jugendtrainer zu übernehmen. Das in 2021 kurzfristig angesetzte Fußballzeltlager der SVE-Jugendspieler in der Ringlesmühle fand im Juli statt und sorgte mit 55 teilnehmenden Jugendspielern für positivere Aussichten.

Wolfgang Sporer vom württembergischen Judo-Verband durfte Marcel Wörle und Peter Puscher für Ihre langjährige Tätigkeit und Ihre „Bilderbuch-Karriere“ mit der Ehrennadel in Bronze belohnen. Er bezeichnete den Judo-Sport als Lebensschule, da sie so wichtige Charaktereigenschaften wie Höflichkeit, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, Mut und Respekt an die Sportler vermittle.

Kassierer konnte dank konstanter Mitgliederzahlen von einer finanziell noch entspannten Situation des Vereins berichten.

Bürgermeister Thomas Häfele begrüßte die Versammlung und betonte die gute Zusammenarbeit bezüglich der Unterstützung bei geplanten Veranstaltungen der Stadt Neresheim. Er ging besonders auf die Kommunikation mit Joachim Puscher als Vorstand ein und überreichte zum Abschied einen Bildband über das Härtsfeld.

Der scheidende Vorstand Puscher übergab sein Amt an Frieder Kuch, Patrick Schiele übernahm die Leitung der Abteilung Tennis und Tom Sauerborn durfte als weiteres Mitglied des Veranstaltungsteams begrüßt werden. Frieder Kuch übergab das Amt des Kassenprüfers an Stefan Schneider.

Der Vorsitzende des Sportkreises Ostalb, Manfred Pawlita, fasste den Abend mit wenigen Worten zusammen: Die Grundlage des SVE sei große Leidenschaft und guter Zusammenhalt, daraus entstehe eine wunderbare Gemeinschaft. Joachim Puscher habe dem Amt als Vorsitzender sein Gesicht gegeben. Pawlita durfte Carmen Apprich, in Abwesenheit, mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze und Joachim Puscher mit der WLSB-Ehrennadel in Silber ehren.

Als Vertreter der VR-Bank Ostalb überreichte Uwe Grieser Joachim Puscher eine Spende über 400 Euro für das Zeltlager der Jugendfußballer in der Ringlesmühle.

Folgende Mitglieder wurden für 25 Jahre geehrt: Stefan Breitweg, Markus Dangelmaier, Zita Kaufmann, Steffen Kienle, Susanne Kienle, Agnes Kröhan, Kai Rosner, Gabi Schmid, Andreas Wilhelm, Klaus Wilhelm und Brigitte Wunderle.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Annette Böhm, Ingeborg Böhm, Annemarie Schierle, Ottmar Stanienda, Ewald Trautwein und Hildegard Wörle geehrt und für 50-jährige Mitgliedschaft, Hubert Mahringer und Wilhelm Wittmann.