Trotz Corona-Fernunterricht musikalische Erfolge

Musikunterricht online ist keine gute Alternative – diese Erfahrung haben in den vergangenen Monaten während der Corona-Pandemie viele Musikschulen gemacht. Musik geschieht analog und gemeinsam, Musizieren bedeutet: Menschen begegnen sich.

Dass viele Musikschülerinnen und -schüler trotzdem erfolgreiche Etappen ihrer Ausbildung absolvierten, zeugt vom besonderen Ehrgeiz und Engagement der Schüler und Lehrer. So kann auch die Städtische Musikschule Neresheim viele solcher Highlights im vergangenen Schuljahr vorweisen.

Ihre D1-Prüfung haben folgende Schüler erfolgreich abgelegt: Anne Mahler und Pia Schmid (Querflöte), Thea Schiele und Lisa Mayer (Klarinette) sowie Florian Weber (Schlagzeug).

Einen ersten Preis bei „Jugend musiziert“ erreichten Leonie Sing und Sophia Kurz (Klarinette) sowie Christian Gichert (Tenorhorn). Leonie Sing hat außerdem ihr Probespiel für die „Junge Philharmonie Ostwürttemberg“ bravourös bestanden und ist seit diesem Jahr Mitglied des regionalen Auswahlorchesters.

Außerdem absolvierten folgende Schülerinnen und Schüler ihr fachpraktisches Musikabitur mit Bestnoten: Carina Brenner (Querflöte), Maren Schwenk (Klarinette), Peter Jakubec (Posaune), Mara Heider (Violine) und David Böss (Klavier).

Lara Eckert (Klarinette) und Mara Heider (Violine) hatten neben ihrem Hauptfach zusätzlich Unterricht in Klavier und Gesang. Mara absolvierte die D3-Prüfung und zusätzlich die C-Prüfung als Kirchenmusikerin. Beide Schülerinnen haben im Herbst ein Musikstudium aufgenommen. Auch das laufende Schuljahr hat vielversprechend begonnen: Im September konnten bereits drei Stipendien vergeben werden: Sophia Kurz (Klarinette bei Melanie Gichert), Sarah Lemmer (Klavier bei Christian Mühlfeld) und Simon Klopfer (Klavier bei Hermann Durner) erhalten in diesem Schuljahr zusätzliche Unterrichtszeit und werden in etlichen Konzerten von sich hören lassen.