Tourneetheater Stuttgart und Füenf kommen nach Neresheim

Am Samstag, 19. März, um 20 Uhr startet das Neresheimer Kulturprogramm mit der Aufführung „Die Wunderübung“ des Tourneetheaters Stuttgart im Ortsteil Ohmenheim.

Mit Humor bringt das Tourneetheater Stuttgart beste Unterhaltung nach Neresheim, ein Bravourstück mit Minimalausstattung und Maximalwirkung: Er und sie haben sich entschieden: eine Paartherapie muss her. Die Stimmung beim Therapeuten: eisig. Autor Daniel Glattauer entführt in seiner Komödie in ein ironisches Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen. Die Klischees von Frauen, die nicht zuhören, und Männern, die nicht zu Wort kommen, von Seitensprüngen und bitterer Reue, von Therapeuten, die ihrem Klientel nicht gewachsen sind, gipfeln in pointenreichen Wortgefechten. Der österreichische Erfolgsautor beweist sein Können im raffinierten Handlungsaufbau, brillanten Stil und vielen überraschenden Wendungen – und hält die Zuschauer bis zuletzt in Atem und bei guter Laune.

Weiter im Programm geht es am Freitag, 25. März, um 20 Uhr in der Härtsfeldhalle mit Deutschlands lustigster A-Cappella-Band: Füenf. Die letzten eineinhalb Jahre war bekanntermaßen ungewöhnlich und anders als erwartet. Kopf in den Sand, Hamsterkäufe und Frustsaufen? Nicht mit Füenf. Sie versüßten sich die Zeit, indem sie tief in der Bastelkiste nach zu unrecht vergessenen Füenf-Perlen fischten und fündig wurden. Diesen möchten Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso nun mit Ihren Fans teilen. Reloaded überrascht deshalb, neben den Highlights des aktuellen „Mayonnaise“-Programms, mit spaßigen, neuen Ohrwürmern und Reliquien aus der guten alten Zeit.

Das Konzert mit der Salon-Kommode Stuttgart am 3. April muss auf 2023 verschoben werden. Der neue Termin wird schnellstmöglich bekanntgegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bei der Stadt Neresheim zurückgegeben werden.

Karten zu allen Veranstaltungen gibt es in der Tourist-Info Neresheim, bei Reservix und an der Abendkasse. Bei Vorliegen der Warnstufe gilt im Moment 3G. Alle Informationen zu den Veranstaltungen und zur aktuellen Corona Regelung findet man zudem auf neresheim.de/kultur.