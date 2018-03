Tipps zum idealen Faschingskostüm

Das närrische Treiben geht in seine heiße Phase. Wer sich in Straßenfastnacht oder Partygetümmel werfen will, braucht das passende Kostüm. Unser Redakteur Bernhard Hampp hat mit Dagmar Schwenk, Präsidentin der Narrenzunft Neresheim, gesprochen.

Wie sieht das ideale Kostüm aus?

Wir selbst von der NZN müssen uns da keine Gedanken machen, weil jede Zunftgruppe ihre eigene Kleidung hat. Für die Besucher gibt es immer ein Motto, in diesem Jahr „Neres rockt“ – da passen Lederjacken, Stiefel, Tattoo-Ärmel und Ähnliches.

Welche Kostüme finden Sie unpassend?

Was mir persönlich nicht gefällt, sind Camouflage- oder Kampfanzüge. Das kommt zu ernst und politisch rüber und hat im Fasching nichts verloren. Viel passender sind farbenfrohe, fantasievolle und lustige Kostüme. Am besten Gruppenkostüme, bei denen sich mehrere Leute gemeinsam Gedanken machen: als 101 Dalmatiner zum Beispiel, oder als Teletubbies.

Manches erweist sich beim Feiern aber als ganz schön unpraktisch – die Ritterrüstung zum Beispiel.

Wenn die aus Stoff ist, geht es. Bei tollen Ideen muss man sich immer Gedanken machen, wie man damit umgeht: Wenn man sich einen Riesen-Lollie baut, dann muss man ihn auch mit einbeziehen beim Feiern.

Und wie stellt man sich aufs Wetter ein?

Es ist halt Winter. Daran sollten manche jungen Männer denken, bevor sie in kurzen Hosen rausgehen. Wir halten es bei Kälte mit dem Zwiebel-Look: eine Schicht über der anderen. Untendrunter Thermounterwäsche, das hält warm und beeinträchtigt das Kostüm nicht.