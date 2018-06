Tempolimit senkt Lärmbelastung deutlich

Im Rathaus hat sich erneut alles um die Frage gedreht, wie die Lärmbelastung in der Neresheimer Innenstadt gesenkt und den Forderungen der Anlieger Rechnung getragen werden kann. Ergebnis: Das Nachtfahrverbot kommt nicht, für die Innenstadt gilt künftig Tempo 30.

Neben Vertretern der Stadt, der Gemeinderatsfraktionen und der Bürgerinitiative nahmen an den Beratungen Vertreter des Landratsamtes und des Regierungspräsidiums Stuttgart teil. Dabei wurde festgelegt, dass „Tempo 30“ für die Ortsdurchfahrt im Zuge der Bundesstraße 466 kommen wird, die bisher geforderte Nachtsperrung für schwere Lastwagen mit einer damit verbundenen großräumigen Umleitung ist vom Tisch.

Die Bürgerinitiative schlug statt der bisher geforderten Paketlösung, bei der alle Maßnahmen gleichzeitig umgesetzt werden sollten, eine Stufenlösung vor. Dabei soll an erster Stelle ein Tempolimit stehen.

Grenzwerte überschritten

Ein Gutachten, das das Landratsamt präsentierte, hat ergeben, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde die Lärmbelastung deutlich senken würde. Bisher ist bei 23 Gebäuden am Tag und bei 31 bei Nacht der zulässige Grenzwert überschritten. Bei einem Tempolimit wäre dies am Tag nur noch bei zweien, bei Nacht bei sieben der Fall. Zwischen 22 und 6 Uhr, also in der Zeit, in der die geforderte Nachtsperrung gelten soll, sind 32 schwere Lastwagen, die durch Neresheim donnern, dem überregionalen Verkehr zuzuordnen. Denn alle Brummis, die aus einem Umkreis von 75 Kilometern kommen, zählen zum sogenannten Ziel- und Quellverkehr, dem die Durchfahrt ohnehin nicht verwehrt werden könnte. Wäre die Neresheimer Innenstadt für den überregionalen Verkehr tabu, haben die Untersuchungen ergeben, wären 53 Gebäude entlastet. Würden die „Brummis“ über Dischingen, Fleinheim und Nattheim gelenkt, würden 253 Gebäude belastet. „Das Wünschenswerte auf der Grundlage des Machbaren verwirklichen“: Mit diesem Ziel ist die Bürgerinitiative in das Gespräch gegangen. Sie hat dem Landratsamt eine Stellungnahme übermittelt, in der statt der bisher verlangten Paket- nun eine Stufenlösung vorgeschlagen wird.

Dabei steht an erster Stelle, das zulässige Tempo für Lastwagen auf 30 Kilometer pro Stunde zu beschränken, verbunden mit mobilen Geschwindigkeitskontrollen. An zweiter Stelle folgen zwei stationäre „Blitzer“, und erst als dritter Punkt werden die bereits einmal abgelehnte Korridorlösung sowie großräumige Umleitungen der Lastwagen vorgeschlagen. In einer Stellungnahme des Aktionsbündnisses argumentiert Peter Mennicken weiter: „Die Schlussfolgerung, dass die erste Stufe schon lange hätte verwirklicht werden können, ist insofern obsolet, weil eine großräumige Umfahrung von Neresheim und Ortsteilen als Zielvorstellung angestrebt wurde und nach wie vor im Fokus unserer Überlegungen bleibt. Weitere, über die Stufenlösung hinausgehende Maßnahmen, sind denkbar, könnten aber nur in engster Absprache mit der Stadt Neresheim und dem Aktionsbündnis diskutiert werden.“