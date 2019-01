Talente präsentieren sich

Der 56. Regionalwettbewerb Jugend musiziert Ostwürttemberg steht wieder vor der Tür: Am letzten Januar-Wochenende, am 26. und 27. Januar, findet der Wettbewerb statt. In Neresheim und Waldstetten zeigen die jungen Nachwuchstalente ihr Können. Zuschauer sind jederzeit willkommen, sich die öffentlichen Vorspiele anzusehen.

Sie haben fleißig geübt in den vergangenen Wochen, nun endlich ist es soweit: Die 81 Teilnehmer stellen am letzten Januar-Wochenende ihr Können beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert unter Beweis.

Die Musikschule Neresheim richtet den Wettbewerb in der Härtsfeldschule und im Werkmeister-Gymnasium Neresheim aus. Dort messen sich die jungen Musiker in folgenden Wertungen. Solowertung Streichinstrumente (Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass), Solowertung Gesang (Pop), Duowertung Klavier & ein Blasinstrument-

Die Wertung in der Kategorie Schlagzeug wird in der Musikschule in Waldstetten ausgetragen. Zuschauer sind während den öffentlichen Vorspielen jederzeit herzlich willkommen.

Bewertet werden die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einer Jury aus Fachleuten für die jeweiligen Instrumente. Unterstützt wird der Regionalwettbewerb Ostwürttemberg von der Kreissparkasse Ostalb und der Kreissparkasse Heidenheim sowie von den Städten Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Heidenheim und Giengen.

Jugend musiziert: Kategorien, Zeiten und Spielorte

Samstag, 26. Januar: Solowertung: Violine und Viola, Werkmeister-Gymnasium, Musiksaal 1 (9 bis 18.25 Uhr); Duowertung: Klavier und ein Holzblasinstrument, Härtsfeldschule, Musiksaal, (14.10 bis 16.40 Uhr).

Sonntag, 27. Januar: Solowertung: Violoncello und Kontrabass, Werkmeister-Gymnasium, Musiksaal 1 (10bis 14.40 Uhr), Duowertung: Klavier und ein Blechblasinstrument, Härtsfeldschule, Musiksaal (10.45 bis 12.35 Uhr); Solowertung: Gesang (Pop), Härtsfeldschule, Musiksaal (13.55 bis 14.50 Uhr). Solowertung: Schlagzeug / Mallets, Musikschule Waldstetten, Raum 308, Bürgersaal (9 bis 17.35 Uhr).