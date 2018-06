Tag der offenen Tür der Musikschule Neresheim

Zum Tag der offenen Tür am Samstag, 30. Juni, lädt die Neresheimer Musikschule mit Konzerten und Instrumentenvorstellungen zum Kennenlernen ein.

Den Anfang macht ein Mini-Musical. Um 10 Uhr wird das Singspiel „Max und Moritz“ nach Wilhelm Busch in der Aula der Härtsfeldschule aufgeführt. Danach ist Schnupperzeit. In verschiedenen Klassenräumen werden alle Instrumente vorgestellt, die man in der Musikschule erlernen kann. Musikschüler und die Lehrkräfte der Musikschule stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung. Für alle Kinder gibt es kleine Preise zu erspielen.

Bis etwa 12.30 Uhr besteht für alle Großen und Kleinen die Möglichkeit, die Instrumente auszuprobieren. Danach gibt die Popularmusikabteilung eine Kostprobe ihres Könnens. Außerdem wird der Förderverein der Musikschule eine Instrumentenspende übergeben. Parallel dazu bewirtet der Förderverein der Musikschule die Gäste.