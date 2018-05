Tag der offenen Lokschuppentür am 10. Mai in Neresheim

Was machen Museumsbahner eigentlich, wenn sie nicht mit ihren historischen Zügen durch die Landschaft fahren? Zum „Tag der offenen Lokschuppentür“ an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, kann man sich bei den Aktiven über die vielfältigen Arbeiten im Verein informieren: Von der Archivarbeit und Besucherbetreuung im Museum über den Fahrkartenverkauf am Schalter bis hin zur Fahrzeuginstandhaltung und -aufarbeitung. An dem Tag werden selbstverständlich auch wieder Fahrten mit Dampf- und Triebwagenzug ins Egautal angeboten. Im Lokschuppen Neresheim ist derweil für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt und mit einem Oldtimerbus kann man beschauliche Rundfahrten über das Härtsfeld unternehmen. Für Spaziergänger und Wanderfreudige bietet sich der Endbahnhof Sägmühle als idealer Startpunkt für kleinere Touren zum Golfclub am Hochstatter Hof und durch die Wacholderheide Zwing oder zum Härtsfeldsee und zur Burg Katzenstein an. Die Museumszüge starten in Neresheim um 10.05, 11.20, 13.15, 14.35, 16 und 17.20 Uhr zu ihrer beschaulichen Fahrt durch das idyllische Egautal hinab zur Sägmühle, wo auch noch Gelegenheit zum Umstieg auf den Oldtimerbus besteht. Kleinkinder, Kinderwagen und Fahrräder werden kostenfrei in den Zügen mitgenommen. Eine zeitige Anreise wird empfohlen, um den Tag genießen zu können. Zur Zugfahrt gehört auch der Besuch des Härtsfeldbahn-Museums im 1. Stock des Bahnhofsgebäudes (Hintereingang), er ist im Fahrpreis inbegriffen.Foto: privat