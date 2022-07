SVN mit 2:2 im Test gegen Lauchheim

In einem guten Freundschaftsspiel gegen den Bezirksligisten aus Lauchheim hat sich der Landesligist aus Neresheim um seinen Trainer Andreas Mayer am Mittwochabend mit einem 2:2 begnügen müssen.

Noch am Vortrag hatten die Klosterstädter gegen den VfR Aalen Höchstleistung erbringen müssen und daher waren die Lauchheimer etwas giftiger in den Zweikämpfen. Neresheim hielt gut dagegen und konnte sich gute Chancen erarbeiten. Die Treffer für die Klosterstädter erzielten: Özkoc und Bojang. An diesem Samstag (13.30 Uhr) wartet bereits der nächste Test auf den Landesligisten aus Neresheim. Der Verbandsliga-Absteiger Neckarrems gastiert zum ersten Mal in Neresheim. Mit einer neuen Mannschaft möchte der VfB den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Am kommenden Dienstag (19. Juli, 19 Uhr) wartet dann die Verbandsligamannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach auf Neresheim. Im Winter noch konnte der SVN die Verbandsligamannschaft Hofherrnweiler etwas glücklich mit 2:0 bezwingen. Dementsprechend wird die TSG auftreten. Dies ist zugleich das letzte Testspiel vor der ersten Runde im WFV-Pokal. Dementsprechend wird Coach Mayer seine Truppe einstellen.