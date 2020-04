Noch vor der Corona-Krise hat die Jahreshauptversammlung des Sportvereins Elchingen im Vereinsheim Härtsfeldrundblick stattgefunden. Der Einladung der Vorstandschaft folgten 80 Mitglieder. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzender Joachim Puscher gedachte man der verstorbenen Mitglieder.

Im Anschluss hob Puscher die gelungene Umstrukturierung des Vereinsheim-Teams durch die stellvertretende Vorsitzende Heike Rauwolf und ihre Helfer, hervor. Gleichzeitig informierte er über den Wechsel bei der Organisation der Mitgliederverwaltung. Für die langjährige Arbeit dankte er Edeltraud Breitweg und begrüßte gleichzeitig Heike Jettinger im Team des SVE.

Zudem musste der Vorsitzende auch auf Probleme durch Vandalismus auf dem Vereinsgelände hinweisen, wogegen erste Überlegungen angestellt wurden, um diesen Schwierigkeiten entgegenzutreten. Doch gab es auch Positives vom Sportgelände zu berichten, wurde doch die Installation des lange geplanten Ballfangzauns Richtung der Kita Sankt Josef angeschoben.

Schriftführerin Regina Weber informierte mit ihrem Rückblick über die Veranstaltungen des Vereins in 2019 und die Abteilungsleiter zeigten mit Zahlen und Fakten die jeweiligen Aktivitäten auf. So informierte Abteilungsleiter Fußball Tobias Böhm über die Änderungen im Trainerstab der ersten Mannschaft durch den neuen Trainer Sebastian Niebisch und Co-Trainer Jan Weber. Die Jugendfußballer, wurden durch Abteilungsleiter Jürgen Rauwolf vertreten, der über die verschiedenen Jugendteams und Spielgemeinschaften informierte. Markus Gamerdinger, berichtete als Verantwortlicher für die Tennisabteilung über Mitgliederzahlen und die erstmalige Meldung einer Damenmannschaft für 2020 und Carmen Apprich als Leiterin der Abteilung Gymnastik konnte von gut besuchten Turn- und Tanzgruppen, sowie von den neuen World Jumping Fitness-Kursen, die in Verbindung mit Trampolins durchgeführt werden, berichten. Karl-Heinz Rösler vom Turngau Ostwürttemberg ehrte in diesem Zusammenhang Carmen Apprich mit der Gau-Ehrennadel in Bronze, Susanne Kienle, Malu Neuhauser, Sandra Rohde und Heike Rauwolf mit der DTG Ehrennadel in Bronze.

Peter Puscher informierte in Vertretung für den erkrankten Marcel Wörle über die „kleinste aber feinste“ Abteilung Judo und verwies auf sich nach oben bewegende Mitgliederzahlen und die positive Resonanz auf den Selbstverteidigungskurs für Frauen in 2019.

Bürgermeister Thomas Häfele begrüßte die Versammlung und betonte die gute Zusammenarbeit und verwies auf die, für den SVE so wichtigen Investitionen wie Ballfangzaun und Turnhalle, der Stadt Neresheim. Er stellte die zukünftige Verwirklichung weiterer wichtiger Baustellen, die die Turnhalle betreffen in Aussicht.

Nach der Vorstellung der neuen Homepage des SVE durch den Vorstand durfte dieser folgende Mitglieder für 25 Jahre ehren: Heide Dambacher, Rolf Dambacher, Christian Grandy, Paul Hafner, Peter Puscher, Michael Steininger, Iris Tesche, Peter Tesche, Daniel Vetter, Sabrina Vetter.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Engelmayer und Rudolf Minder geehrt, und für 50-jährige Mitgliedschaft Fridolin Neuhauser, Stefan Neuhauser, Anton Schneider und Engelbert Weber.

Dieter Popp, der stellvertretende Vorsitzende des Sportkreis Ostalb ehrte Regina Weber, Michael Kleefeld, Thomas Kienle, Kai Rosner, Florian Bieber und David Rieger mit der WLSB Ehrennadel in Bronze.

Anschließend übernahm der Ehrenamtsbeauftragte des WFV, Hans-Georg Maier, die Ehrung von Joachim Puscher, Heike Rauwolf und Fabian Dambacher mit der WFV Verbandsehrennadel in Bronze.

Die WFV Verbandsehrennadel wurde Frieder Kuch und die WFV Jugendleiterehrennadel in Bronze wurde Andreas Böhm in Abwesenheit überreicht.